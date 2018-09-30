У мене бізнесу в Росії немає – Президент Порошенко

«У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. І тепер я хочу, щоб всі почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого», - заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на відкритті Х Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в рамках робочої поїздки на Харківщину.

«Хочу наголосити, я не виправдовуюся. Навпаки – я напряму звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій брехні, у чорному піарі, у підігруванні російській пропаганді дуже добре скоординованій, у жадобі за будь-яку ціну прийти до української влади», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що повною мірою відчув на собі, що означає російська економічна війна, російська блокада. «Я не відкрию для вас Америки, якщо нагадаю, що я прийшов у владу з бізнесу. Це було всім відомо, коли мене обрали Президентом», - додав він.

«І після анексії Криму Росія конфіскувала у мене Севастопольський морський завод. Де-факто його у мене нема, але окупантам дарувати його ніхто не збирається. Я щоразу маніфестую це, вносячи його в свою електронну декларацію, яку відповідно до закону я заповнюю щорічно», - підкреслив Президент.

Глава держави також окремо зупинився на питанні Липецької кондитерської фабрики. «За наказом Путіна як актив вона з перших днів агресії була заарештована. Для чого? Щоб її не можна було ні продати, ні передати. Це – технологія. Він навмисно блокував її продаж, аби дати українській опозиції підстави звинувачувати мене у наявності Липецької фабрики»,- підкреслив Петро Порошенко та додав: «Опозиція все розуміла, але пас від Кремля прийняла».

Глава держави зазначив: «Тому менеджмент «Рошену» ухвалив соломонове рішення: просто взяв і закрив це підприємство. І хто бажає, може поїхати до Липецька і перевірити – замки на воротах, звільнення тисячі людей і зупинка виробництва. Стоїть та не буде запущено».

«А щодо «Рошену», то ще у шістнадцятому році я передав його у довірчу власність «Ротшильду». І сотні мільйонів у рік «Рошен» перераховує на підтримку української армії», - наголосив Глава держави.

«Ще одне – днями компанія, яка за дорученням управляє моїми активами, змогла домовитися про продаж «Кузні на Рибальському». Оскільки це підприємство об’єктивно не може не грати помітної ролі у зміцненні обороноздатності держави – ви бачите і «Гюрзу», і «Кентавр», і багато іншого… Хочу повною мірою уникнути конфлікту інтересів і тому хай у нього буде інший власник. Але ви зрозумієте чому – у зв’язку з роллю в обороноздатності – власник має бути вітчизняний», - також повідомив Президент.

Петро Порошенко звернувся до присутніх: «Я хочу вибачитись за ліричний відступ від теми нашого форуму, бо інколи відверта дезінформація та фейки надто вже чіпляють за живе».

Источник: president.gov.ua

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