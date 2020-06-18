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У першому кварталі 2020 року державні банки отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн

У першому кварталі 2020 року державні банки отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн

Міністерство фінансів України продовжує оприлюднювати інформацію щодо діяльності банків державного сектору. Інформація про результати за перший квартал цього року публікується з запізненням через карантинні обмеження, які призвели до подовження термінів здійснення банками коригуючих проводок відповідно до постанови Правління НБУ №51 від 16.04.2020 "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів”.

За підсумками І кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн (на 37% більше, ніж за відповідний період минулого року (8,1 млрд грн), з нього 94%, або 10,4 млрд грн - прибуток АТ КБ «ПриватБанк».

В І кварталі цього року спостерігалось збільшення розміру активів банків державного сектору, в основному, за рахунок зростання обсягу міжбанківських кредитів на 25%, або на 22 млрд грн, фінансових активів, що рефінансуються НБУ на 13%, або 19 млрд та обсягу кредитів та заборгованості клієнтів на 5%, або 12 млрд грн.

Звітний квартал також характеризувався зростанням коштів клієнтів (на 6%, або на 35 млрд грн), яке відбулось внаслідок збільшенням обсягів коштів фізичних осіб – на 9%, або на 30 млрд грн (зростання коштів юридичних осіб склало 0,5%, або 1,2 млрд грн).

Источник: mof.gov.ua

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