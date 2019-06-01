У порту Рені розкрили деталі будівництва СПГ-терміналу

На території порту діє режим спеціальної економічної зони, що дозволяє вже сьогодні виділити територію для реалізації інвестпроектів.

У 2015 році ЄС профінансував розробку так званого майстер-плану з розвитку і проектування терміналів на ділянці Рейн-Майн-Дунай. Згідно з ним, були прийняті рішення по судновим двигунам, по переобладнанню судів, і будівництву шести СПГ-терміналів.

"Ідея будівництва СПГ-терміналу на території порту Рені базується на використанні інфраструктури, яка сьогодні є навколо порту", - розповідає директор з розвитку і логістики порту Рені Юрій Пищало.

За його словами, в 30 км від порту проходить газотранспортна магістраль Орловка-Ісакча. До газокомпресорної станції Орлівка підходить 3 газових магістралі високого тиску, дві з яких приватні та одна державна. До міста підходить труба високого тиску діаметром 220 мм і з тиском 55 бар. На відстані 25 км знаходиться труба високого тиску 75 бар діаметром 1220 мм.

"Ми передбачаємо, як один з варіантів, що в газовий термінал газ може поставлятися саме трубопроводом. На території порту необхідно буде побудувати термінал для зрідження цього газу для подальшого бункерування судна", - зазначив Пищало.

Він каже, що також можна використовувати і термінал на прийом суден з газом з Каспійського регіону. Поруч з портом проходить міжнародна траса Е87, яка є продовженням коридору Одеса-Констанца-Ізмір-Анталія. Так що поруч можна побудувати заправку для автомобілів.

"На території порту діє режим спеціальної економічної зони. Це дозволяє вже сьогодні виділити територію для реалізації інвестпроектів ... Цей термінал можна побудувати на території порту загальною площею близько 4 га. Поруч є територія вантажного району, яка сьогодні не використовується, за рахунок чого можна додати ще до 6 гектарів", - додав Пищало.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»