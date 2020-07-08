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У ПриватБанка не получилось отсудить 247 АЗС у Коломойского

У ПриватБанка не получилось отсудить 247 АЗС у Коломойского

По данным банка, на конец I квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финлизингу, который он связывает с экс-акционерами, составил 218,1 млрд грн

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляцию ПриватБанка и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции в деле о расторжении договоров лизинга 247 АЗС, переданных связанным с "приватовцами" компаниям.

В марте Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство 38 компаний, связанных с группой Приват Игоря Коломойского и в рамках обеспечения иска запретил ПриватБанку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга, пишет Finbalance.

По материалам суда, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга и получили 247 АЗС. Позже эти АЗС передали в аренду 38 компаний-операторов, которые и выступают истцами в деле. Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн и финучреждение пытается расторгнуть договоры финлизинга и вернуть арендованные объекты.

По данным банка, на конец I квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финлизингу, который он связывает с экс-акционерами, составил 218,1 млрд грн.

Напомним, что Хозсуд Киева решением от 25 февраля постановил взыскать с ПриватБанка в пользу компании "Арлан" Коломойского и Боголюбова 17,3 млн грн. ПриватБанк подал апелляционную жалобу. Согласно реестру судебных решений, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 21 апреля открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе банка. В октябре 2019 года компания "Арлан", которая была поручителем ПриватБанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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