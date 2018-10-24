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У рейтингу глобальної конкурентоспроможності українські порти піднялися одразу на 21 сходинку

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності українські порти піднялися одразу на 21 сходинку

Україна значно поліпшила свої позиції, піднявшись з 78-го на 57-е місце.

Морські порти України покращують свої позиції у рейтингу вже четвертий рік поспіль. В останній версії рейтингу глобальної конкурентоспроможності, складеному за методикою World Economic Forum портові послуги та інфраструктура України отримали оцінку 3,5 бала. В цілому, за якістю інфраструктури Україна значно поліпшила свої позиції, піднявшись на 21 пункт з 78-го на 57-е місце.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Судоходство.

Результати рейтингу глобальної конкурентоспроможності – це реальна оцінка бізнесом тих змін, які відбуваються в портовій галузі та логістиці країни в цілому. У проекті Стратегії розвитку морських портів України до 2038 р. позиція в цьому рейтингу є одним з ключових показників ефективності роботи АМПУ. Наша робота спрямована на те, щоб вивести українські порти на рівень вище 5 балів, – прокоментував результати рейтингу 2018 р. керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Найвищий показник серед країн чорономорського басейну зайняла Туреччина, яка має 4,5 бали та займає 50-е місце. Очолює глобальний рейтинг в портовій галузі Сінгапур, якому цьогоріч обійшов Нідерланди.

Результати портової галузі України значно перевершують динаміку інших галузей транспортної інфраструктури. Залізничне сполучення України зберегло ті ж позиції, що і в минулому році. Автомобільна інфраструктура піднялася на 7 позицій.

Індекс глобальної конкурентоспроможності WEF має 12 складових. Це якість інститутів, стан інфраструктури, проникнення IT і сучасних комунікацій, макроекономічна стабільність, споживчий ринок, ринок праці, фінансова система, розмір внутрішнього ринку, здоров’я, освіта і навички, динаміка бізнес-розвитку, здатність до інновацій.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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