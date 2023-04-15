У росіян в черговий раз щось сталося з обличчям і я зараз розповім чому

Швейцарська банківська система, один з останніх фінансових бастіонів для росіян, почав сипатися. Це не про те що Сredit Suisse, який давно був помийкою для мутних тіпів, посипався і був куплений за безцін.

А про інше. Як не дивно цей пост, можливо, про НАЗК і їх боротьбу.

Що сталося?

Швейцарські банки, скоріш за після роз’яснення від SECO, яка зараз виконує фактично функції швейцарського санкційного координатора, почали попереджати своїх російських клієнтів, що їх рахунки будуть закриті у випадку, якщо їх власники продовжать платити податки в росії. Зараз є інфа, що такі повідомлення отримали щонайменше російські клієнти UBS та Сredit Suisse (який нещодавно від падіння врятував той же UBS).

Це прям величезний крок. Справа в тому, що раніше швейцарські банки блокували лише рахунки людей, які потрапили під санкції. І не більше. Бо більше вони робити і не зобов’язані. І всім було окей. Але тут щось змінилося.

В рф зараз купа людей намагаються зрозуміти, як так сталося і кажуть про тиск США та загалом G7. У розрізі санкцій. Ох уж ті меліканці, на всіх то вони тиснуть. Може й так, не буду сперечатися,

Але у всіх повідомленнях є один нюанс. Попередження отримали клієнти, які платять податки в росії ЗІ СВОЇХ ПІДПРИЄМСТВ. Але не пам’ятаю щоб у риториці чи діях США стосовно податків підприємств щось змінилося за останній час. А що до податків з російських підприємств змінилося у нас я знаю. НАЗК створила список компаній «спонсорів війни», які продовжують працювати в рф і платити податки. Саме сплата податків і є основним кваліфікаційним критерієм для потрапляння у цей список.

За допомогою невідомих патріотів НАЗК спромоглася зробити так, щоб компанії з цього списку потрапляли у базу Ворлдчек, яку використовують всі світові БАНКИ для перевірки своїх контрагентів. І це прям стало дуже великою проблемою для низки компаній, які бажали тупо продовжувати заробляти бабло в рф і, звісно, продовжувати платити там податки.

Блокування російських активів у банках через санкції було в Швейцарії і раніше. А тут ось ВНІЗАПНА причиною для блокування стала сплата податків з підприємств, якими володіють чуваки, у яких є рахунки у Швейцарії. Тобто ви зрозуміли – це не рахунки юросіб, які працюють у рф, блокують у Швейцарії, бо нема тих рахунків російських підприємств. Це хтось чимось володіє у рф і за це почалося прилітати. Чого ж так сталося? Звідки взагалі там у Швейцарії хтось знає, чим володіють якісь тіпи в рф. Ось дивина то яка, звідкись дізналися невідомо.

Так що може я і помиляюся, але вважаю, що це результат діяльності НАЗК та Міжвідомчої Робочої Групи по санкціям, яку очолює Юлія Свириденко. Ну і звісно результат підтримки української санкційної політики нашими союзниками, зрозуміло що без них то все би не працювало.

І це дуже потужний результат.

Думаю, невідомі патріоти, які допомогли НАЗК домовитися з Ворлдчек, навіть не очікували такого результату.

Як я вже казав, самі по собі західні компанії не припинять працювати в рф. Мані, як то кажуть у селі, толкс. Для того аби змусити ці компанії припинити працювати в рф потрібно буде попрацювати.

Радий, що у нас є кому виконати цю роботу.

упд. Після того як написав пост, прислали скрін з вчорашнього посту голови НБУ. Ситуація навіть краща, бо по цьому треку рухається не тільки НАЗК та невідомі патріоти.

Ось цитата з посту голови НБУ:

"Під час другого дня зборів мав розмову з Томасом Джорданом, головою Національного банку Швейцарії. Встигли обговорити кілька блоків питань.

Насамперед санкційний трек, який у фокусі роботи НБУ. Ми дуже цінуємо не лише запровадження Швейцарією санкційних обмежень, а й ті зусилля, які країна спрямовує на арешт російських активів у межах своєї юрисдикції.

За оцінками Світового банку, збитки України через неспровоковану агресію росії уже перевищують 400 млрд доларів. Заморожені активи російських кампаній мають бути частиною репарацій, які підуть на покриття цих втрат та відбудову країни".

Як я вже казав, само нічо не буде, треба всім норм поїбошити - і буде результат.

Джерело: https://www.facebook.com/anton.an.shvets

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