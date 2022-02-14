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У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60%

У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60%

У січні 2022 року обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 60% порівняно з січнем-2021.

Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Перевезення бензину до Молдови залишилося на рівні січня 2021 року — 200 т. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії до Молдови склали 600 т, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року.

В "А-95" зазначили, що минулого місяця транзит авіаційного палива, дизпалива та мазуту не здійснювався.

Нагадуємо:

2021 року транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42% — до 42,7 тис. т, порівняно з обсягами 2020 р. (73,7 тис. т).

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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