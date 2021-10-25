У Шотландії запрацювала найбільша в світі плавуча вітрова електростанція

Найбільша у світі плавуча вітряна електростанція повністю введена в експлуатацію та постачає «зелену» електроенергію до мереж Шотландії.

Вітропарк «Kincardine» має потужність 50 МВт розташована за 15 км від узбережжя Абердиншира, на глибині від 60 м до 80 м.

Проект складається з п'яти турбін Vestas V164-9.5 МВт та однієї турбіни V80-2 МВт, кожна з яких встановлена ​​на напівзаглибних платформах WindFloat, розроблених компанією Principle Power.

Kincardine - це найбільша у світі плавуча вітроелектростанція, яка використовує вітрогенератори з найбільшою потужністю, що встановлені на плавучих платформах.

Вітропарк буде генерувати понад 200 ГВт-год «зеленої» електроенергії на рік. Цього вдосталь для живлення понад 50 000 домогосподарств Шотландії.

Морська вітрова електростанція Kincardine показала, що найбільші та найсучасніші вітрові турбіни можна встановити на плавучих платформах у складних умовах Північного моря. Проект доводить, що плавучий вітер може зіграти життєво важливу роль у боротьбі зі зміною клімату не тільки в Шотландії та Великобританії, а й у всьому світі.

Источник: elektrovesti.net

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