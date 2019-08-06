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У Швеції запровадили платний дозвіл на жебрацтво

У Швеції запровадили платний дозвіл на жебрацтво

За такий дозвіл доведеться заплатити 250 шведських крон

У шведському місті Ескільстуна запровадили дозволи на жебракування. Про це пише "24 канал".

Зазначається, щоб його отримати, жебраки повинні заповнити електронну форму онлайн або звернутися до поліції.

"Заявник повинен перебувати на території країни легально і мати шведський номер соціального страхування", – йдеться у повідомленні.

За такий дозвіл доведеться заплатити 250 шведських крон, що становить близько 23 євро. Крім того, з жебраків стягуватиметься адміністративний збір.

Нові правила набули чинності з 1 серпня. Як повідомили у поліції, в перший день дії нових правил вони не отримували жодного запиту на дозвіл жебракувати.

Источник: 5.ua

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