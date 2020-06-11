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У травні 4G з'явився ще у 1188 населених пунктах

У травні 4G зявився ще у 1188 населених пунктах

Оператори мобільного зв’язку продовжують активно підключати нові українські населені пункти до швидкісного інтернету.

У травні було підключено 1 188 пунктів. З них 723 отримали 4G вперше, а у інших з’явилась альтернатива у виборі послуг 4G від різних операторів.

Загалом станом на травень 2020 року 4G наявний у 16 205 населених пунктах. Це 57% від їх загальної кількості.

Наразі базові станції операторів працюють здебільшого у діапазоні 1800 МГц. Але вже у липні вони почнуть розгортання мереж 4G у діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією більшу територію. Отже, очікуємо на ще швидші темпи розвитку мереж 4G!

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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