У Великій Британії 10 тисяч письменників випустили «порожню» книгу як протест проти використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту

Книга має назву «Не крадіть цю книгу». У ній немає жодного тексту — лише список імен авторів, які долучилися до акції. Примірники роздають відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку.

Серед учасників — відомі письменники Кадзуо Ішіґуро, Річард Осман, Філіппа Ґреґорі та інші.

Протест спрямований проти можливих змін у британському законодавстві про авторське право, які можуть дозволити ШІ-компаніям використовувати захищені твори без згоди авторів, якщо ті спеціально не відмовляться від цього. На задній обкладинці книги написано: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній ШІ».

