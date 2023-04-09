У власника Facebook з'явилися фінансові труднощі

Протягом багатьох років Meta висувала райдужне бачення майбутнього людського спілкування, у якому люди — представлені різними аватарами — працюють, грають і роблять покупки разом у захоплюючих цифрових світах, доступних через пристрої віртуальної реальності.

Чого компанія не сказала, так це те, що вона платить непомірні зарплати програмістам, щоб перетворити це бачення в реальність. Програмісти, здатні створювати ігри, програми та технології на основі віртуальної реальності, можуть заробити загальну компенсацію від 600 000 доларів США до пакетів, що наближаються до 1 мільйона доларів, за словами людей, знайомих із цією справою, які говорили на умовах анонімності для обговорення внутрішніх питань.

Материнська компанія Facebook «платить значно більше, ніж багато ігрових компаній», — сказав виконавчий директор Andiamo Патрік МакАдамс, чия фірма набирає технічних спеціалістів для великих і малих компаній. «Не буде перебільшенням сказати, що їх загальна винагорода вдвічі або більше ніж вдвічі перевищує ту, яку ви отримаєте у великій ігровій компанії».

«Отримувати понад 500 000 доларів — це не дивно», — сказав МакАдамс, який додав, що найвищі пакети часто отримують висококваліфіковані розробники або керівники технічних груп.

Приголомшливі компенсаційні пакети є лише частиною багатомільярдних інвестицій, які компанія робить для створення метавсесвіту , здавалося б, реалістичних комп’ютерно створених просторів, у яких користувачі взаємодіють один з одним. Виконавчий директор Meta Марк Цукерберг припустив, що гарнітури з підтримкою віртуальної реальності, окуляри з підтримкою доповненої реальності та набір відповідних програм стануть наступною чудовою обчислювальною платформою, яка з часом замінить деяке особисте спілкування. У 2021 році компанія змінила назву з Facebook на Meta, щоб відобразити ці амбіції.

Але високі зарплати Мети та довгострокові інвестиції в метавсесвіт також відбуваються на тлі шалених спроб приборкати витрати в розгалуженій компанії. Минулого місяця компанія оголосила про плани звільнити 10 000 працівників у рамках багатомісячних заходів щодо скорочення та реструктуризації гіганта соціальних мереж. Ці скорочення слідують за 13-відсотковим скороченням робочої сили, яке компанія зробила в листопаді, коли скоротила 11 000 робочих місць у перших масових звільненнях в історії компанії.

Цукерберг назвав 2023 рік «роком ефективності», оскільки він пообіцяв скоротити середній менеджмент і скоротити зайві проекти.

Meta відмовився від коментарів.

Колишні співробітники відділу кадрів Meta кажуть, що незвичайно високі зарплати компанії для розробників, які створюють продукти віртуальної реальності, є частиною більшої тенденції, в якій компанія готова перевершити конкурентів, щоб залучити найкращих талантів для широкого кола вакансій.

«Вони платять набагато вище ринкових ставок за багато ролей», — сказав один колишній рекрутер Meta. І «якби ми надали пропозицію... не було великої конкуренції».

Компанія Meta, чий бізнес значною мірою залежить від цифрової реклами, намагається подолати серйозні економічні труднощі. Компанія зіткнулася із загостренням конкуренції за рекламні долари та користувачів з боку нових конкурентів, таких як мережа короткострокового відео TikTok. Нові правила конфіденційності від Apple, війна в Україні та зростання інфляції призвели до нестабільності ринку, що спонукало деяких цифрових рекламодавців відмовитися від витрат на рекламу в соціальних мережах.

«Я думаю, що карколомні витрати на метавсесвіт ускладнили виконання та стратегічні проблеми, з якими зіткнувся Facebook у нестабільному макросередовищі», — сказав Ден Айвз, фінансовий аналітик Wedbush Securities. «Цифрові медіа негаразди посилилися, тому що компанія витрачала на 30-40 різних проектів, багато з яких не стосувалися соціальних мереж».

Останні спроби Meta стати меншими та ефективнішими є частиною тенденції технологічних компаній, які звільняють своїх працівників і скорочують проекти перед обличчям нових економічних тисків. Такі технічні гіганти, як Google, Amazon і навіть Apple, скоротили робочі місця в останні місяці разом із кадрами стартапів Кремнієвої долини. Згідно з даними Layoffs.fyi, веб-сайту, який відстежує звільнення в технологічній індустрії, за останні два роки технологічна галузь скоротила щонайменше 332 614 робочих місць.

Цукерберг заявив, що збільшив інвестиції компанії під час пандемії, оскільки вважав надто оптимістичними прогнози про те, що ринок електронної комерції продовжить стрімко зростати, приносячи більше доходів від реклами, після того, як загроза пандемії коронавірусу зменшиться .

Загалом Meta заявила минулого року, що 20 відсотків її витрат спрямовано на Reality Labs, підрозділ Meta, який відповідає за створення продуктів метавсесвіту. Цей підрозділ втратив понад 13,7 мільярда доларів минулого року — порівняно з 10,2 мільярда доларів, які він втратив у 2021 році, згідно з нормативними документами компанії.

Meta знайшла багато способів витратити гроші. Минулого року компанія представила високоякісну гарнітуру Quest Pro з підтримкою віртуальної реальності за 1500 доларів. Гарнітури, які отримали неоднозначні відгуки від критиків, були орієнтовані на працівників корпорацій і компаній як інструмент для співпраці.

Meta також інвестує в дослідження, щоб покращити базову технологію своїх пристроїв, щоб запропонувати користувачам більш реалістичне відчуття присутності в метавсесвіті. Компанія купила щонайменше сім студій віртуальної реальності, щоб покращити спектр програм, доступних на її пристроях. За кілька днів до того, як у жовтні 2021 року компанія перейменувала себе з Facebook на Meta, вона оголосила про план найняти 10 000 нових висококваліфікованих робочих місць у Європейському Союзі протягом наступних п’яти років, включаючи працівників, які допоможуть сформувати метавсесвіт.

Meta заявила, що для реалізації її амбіцій у метавсесвіті знадобляться роки, зокрема тому, що вона все ще розробляє основну технологію. Компанія все ще намагається створити окуляри, здатні проектувати комп’ютеризовані зображення на реальний світ. І Meta все ще проводить дослідження, щоб зробити так, щоб фізичний світ і віртуальний світ здавалися нерозрізненими для користувачів її гарнітур віртуальної реальності. Поки що існуючі гарнітури Meta намагаються завоювати популярність.

Хоча компанія з Менло-Парку, Каліфорнія, зазначила, що може скоротити Reality Labs, компанія не відмовилася від ставки на метавсесвіт або від своєї готовності щедро платити за таланти.

Серед розробників віртуальної реальності, яким пропонували роботу в Meta за останні дев’ять місяців, ті, хто входив до верхнього 90-го процентиля за загальною винагородою, заробили в середньому 538 800 доларів США, згідно з даними Levels.fyi, який відстежує зарплати в технічній сфері . промисловість. Згідно з даними, ця цифра була вищою за 495 400 доларів, які Apple заплатила своїм розробникам з найбільшим доходом, і 440 000 доларів, які Google заплатив своїм програмістам VR. Згідно з даними, Apple, Google і Meta платили порівнянну базову зарплату.

Джерело: internetua.com

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