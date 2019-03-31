У Вінниці побудують енергоефективну багатоповерхівку без рахунків за комуналку

У Вінниці готуються до запуску унікального проекту: тут побудують енергоефективну багатоповерхівку. Вона буде створена за допомогою енергоощадних систем і з якісних екологічних матеріалів. Отже, має стати автономною.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Building TECH.

«Ідея створення даного проекту прийшла тоді, коли ми з дружиною намагалися купити квартиру. З’ясувалося, що ідеальної квартири, де б нас все влаштовувало, просто не існує. Якщо ми хочемо, щоб у квартирі були екологічно безпечні стіни та всі матеріали, щоб там було тепло і затишно, краще будувати житло самим»- розповів вінницький підприємець Віталій Дужак.

Але для молодої сім’ї це занадто дороге задоволення. Адже будинок обійдеться у 200-300 тисяч доларів. Тому я задумався над тим, щоб побудувати багатоповерхівку за всіма принципами екологічності та енергоефективності. Переконаний, що мою ідею сприймуть на «ура», адже Вінниця славиться використанням різних енергоощадних технологій та екологічних проектів. А тут в одному будинку згенеровані всі інноваційні ідеї.

В основі проекту лежать два принципи. Це низьке споживання енергії та генерація енергії. Перший вдасться реалізувати завдяки спеціальним будівельним матеріалам і унікальній конструкції будинку за технологією «passive house». Другий — завдяки сонячній електростанції й сонячним колекторам.

На даху буде змонтована сонячна електростанція і геліосистема. Завдяки їхній роботі електрикою і гарячою водою буде забезпечуватися весь будинок. Будинок буде підключений до центральної енергосистеми, але буде її використовувати як місце тимчасового зберігання електроенергії, згенерованої вдень ​​і більшості влітку. Вночі та взимку, коли сонця не видно, будинок буде брати з енергосистеми енергію, яку до цього віддав в мережу.

Протягом року будинок повинен споживати стільки енергії, скільки зробив сам. У майбутньому, коли технології накопичення енергії будуть дешевшими та доступнішими, будинок можна буде перевести на повну енергетичну автономність. Тобто, це майже повна відмова від споживання електроенергії та газу.

Інженерні системи, не пов’язані з енергією, будуть підключати до міських систем — водопостачання і каналізації. Однак, в будинку буде стояти спеціальна система водоочистки, яка дозволить не ставити додаткові фільтри в кожній квартирі. Вода з кранів буде відповідати всім санітарним нормам. Її можна буде без остраху пити.

Однією з найважливіших умов комфортності буде система теплових геотермальних насосів для опалення. Вона одночасно буде зігрівати взимку, охолоджувати влітку. Також система примусової вентиляції з рекуперацією в кожній квартирі. Адже вченими доведено, що рівень вуглекислого газу в приміщенні після провітрювання зростає за годину до критичного рівня. Виходить, що потрібно майже постійно тримати кватирку відкритою.

У інноваційному будинку повітря завжди буде свіжим і чистим. І одночасно теплим, причому теплим рівномірно.

Не секрет, що у квартирах тепліше у батарей, а є такі ділянки, де температура повітря набагато нижча за середню по квартирі, тобто квартира прогріта нерівномірно. У приміщеннях нового будинку якраз вдасться уникнути так званих «містків холоду». Крім того, будинок буде малоінертним. Тобто, повільно нагріватися влітку і повільно віддавати тепло взимку — це теж має велике значення для комфортності та енергоощадження. Це дає можливість тиждень зберігати тепло у квартирах навіть при відсутності опалення з мінімально комфортним зниженням температури в приміщенні.

При бажанні власників в кожній квартирі може бути система управління температурою і якістю повітря, система може працювати на базі центральної, так званого «розумного будинку». Є розумні датчики, які будуть підтримувати комфорт в будинку. Кожен житель на власний смак зможе підбирати температурний режим і режим провітрювання. Якщо сім’я у від’їзді, все системи можуть переводитися в режим мінімального енергоспоживання.

Вікна будуть в 5 разів енергоефективні тих, що забудовники ставлять зазвичай. А утеплювач в цьому будинку буде в 3 рази товще, і в 8 разів менше пропускати тепло з квартири, а холодне повітря — з вулиці.

Геотермальний контур теплового насоса буде глибоко в землі, взимку він буде відбирати тепло в землі, а влітку накопичувати зайву енергію. Сам тепловий насос забезпечує будинок і опаленням і гарячою водою.

У будинку передбачено ліфт на дві сторони, в нього можна буде заїхати просто з вулиці. Зрозуміло, що це в першу чергу буде зручно для батьків з дитячими колясками. На жаль, забудовники зараз не практикують встановлення таких ліфтів, тому що вони потребують додаткового утеплення тощо. І, зрозуміло, що вони дорожче обходяться. Але автори проекту хочуть в цьому будинку встановити все найкраще за оптимальну ціну.

Таким чином бізнесмен з Вінниці хоче довести, що квартири в такому Екобудинку будуть коштувати не набагато дорожче ніж в стандартному. Якщо у звичайних квартирах квадратний метр коштує 500-700 доларів, то в інноваційному домі ціна становитиме орієнтовно 800 доларів. Однак, ця переплата за метри окупиться, тому що жителі будинку будуть в рази менше платити за комунальні послуги та будуть жити в умовах максимально комфортних і безпечних для здоров’я. Умовно плата з кожної квартири в залежності від площі планується в межах 300-400 гривень протягом усього року, на обслуговування інженерних мереж, утримання будинку, вивезення сміття тощо.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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