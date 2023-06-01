У закладах торгівлі та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціна на сезонні овочі

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, в травні ціни на огірки в середньому знизилися на 12,3 %, на помідори - на 17,6 %, на молоду капусту - на 0,9%.

Сьогодні огірки коштують від 75 до 105 грн/кг, помідори червоні - від 66 до 125 грн/кг, капуста рання - від 50 до 65 грн/кг.

Також знижується вартість курячих яєць. Зараз ціна на яйця у фірмовій упаковці в супермаркетах в середньому становить від 40 до 62 грн/10 шт. (на початку травня - від 46 до 70 грн/10 шт.), на яйця без упаковки - від 30 до 38 грн/10 шт. (на початок травня - від 46 до 50 грн/10 шт). На ринках міста ціни на яйця становлять в середньому від 35 до 55 грн/10 шт.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/111393

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