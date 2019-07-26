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У Зеленского подсчитали, сколько надо платить учителям

У Зеленского подсчитали, сколько надо платить учителям

В команде президента Украины Владимира Зеленского признали, что предыдущие заявления об учительской зарплате в $4000 пока невыполнимы – а вот $500 «неплохо для начала».

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам образования из президентской команды, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» (№11 в списке) Сергей Бабак.

«У нас 440 тысяч учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 – это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить – давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно ли к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн (чуть больше $500. – Ред.). Для начала будет неплохо», – отметил Бабак.

По его мнению, педагог – одна из самых важных профессий.

«А когда у нас сейчас молодой учитель, который приходит в школу, получает 5100… Это ненормально», – возмутился кандидат в нардепы.

"Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней – это вообще не обсуждается", – констатировал он.

Источник: hvylya.net

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