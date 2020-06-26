Удаленка: советы по оптимизации работы удаленного офиса

Какими инструментами можно пользоваться, чтобы ваш удаленный офис работал как часы

Переход на удаленную работу из-за пандемии вынуждает компании ускоренными темпами осуществлять цифровую трансформацию. О том, как эффективно настроить рабочие процессы, мы рассказали в проекте «Шесть советов, как оптимизировать работу офиса, где бы он ни находился», подготовленном в партнерстве с lifecell.

В зависимости от специфики и задач бизнеса можно рассматривать различные инструменты:

- IP-телефония дает возможность существенно сократить расходы на мобильную и офисную связь, объединив все телефонные подразделения и сотрудников компании в единую сеть.

- Прием звонков через виртуальную АТС позволит просто настраивать и управлять системой звонков и распределять нагрузку среди сотрудников. То есть, быстро и качественно обрабатывать обращения клиентов.

- FMC помогает объединить мобильные, стационарные и офисные телефоны сотрудников в единую сеть с короткими номерами и обеспечить интеллектуальную обработку звонков: записывать разговоры, контролировать качество ответов и формировать статистические отчеты.

- Общение с клиентами можно организовать через массовые и таргетированные рассылки, например, по SMS и Viber. Таким способом, например, можно сообщать клиентам о новых предложениях, акциях и скидках.

- Обустроить цифровые рабочие места для сотрудников можно с помощью Google G Suite, куда входит весь электронный инструментарий: электронная почта, онлайн офис для работы с документами, облачное хранилище и т.д. При этом ваша компания будет получать все отчетные документы, которые соответствуют требованиям украинского законодательства

- Оптимизировать производственные процессы можно при помощи Интернета вещей. Например, датчики, подключенные к Интернету, позволят в режиме реального времени получать информацию о любом производственном процессе, значительно снижая затраты бизнеса.

Более подробно о том, как оптимально настроить работу удаленного офиса в зависимости от задач и сферы деятельности бизнеса, читайте ЗДЕСЬ >>

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