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"Удар у спину" від Китаю: платіжна система Union Pay ввела обмеження для всіх російських банків

Удар у спину від Китаю: платіжна система Union Pay ввела обмеження для всіх російських банків

Китайська платіжна система Union Pay ввела обмеження для всіх російських банків на зняття готівки з її карток за межами РФ. Тепер власникам російських карток системи дозволяється знімати близько 500 тис. рублів на день (близько 270 тис. грн) та 5 млн рублів на рік (близько 2,7 млн грн).

Про це повідомили в російському банку "Приморье". Там наголосили: обмеження Union Pay встановила в юанях. І для розрахунку ліміту для рублів та інших валют бере за основу саме його.

Про причини рішення Union Pay в "Приморье" не повідомили. Однак раніше система без попередження обмежила в Росії прийом своїх карток, випущених за кордоном – тепер ними не можна розраховуватися через торгові термінали підсанкційних банків. Тоді допускалося, що це рішення обумовлено побоюванням компанії потрапити під вторинні санкції.

Крім того, ще у квітні виявилось, що підсанкційні російські банки не видають картки Union Pay.

Важливість карток Union Pay для Росії полягає в тому, що система є однією з ключових альтернатив для росіян, що втратили доступ до міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard. Це сталося одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – у березні. І відтоді громадяни РФ можуть користуватися вже виданими картками лише для платежів усередині своєї країни. А картки, отримані за кордоном, у самій Росії не працюють.

Джерело: news.obozrevatel.com

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