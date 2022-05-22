Уход Siemens из России: что будет с "Сапсанами" для РЖД и заводом в ФРГ

Немецкий концерн не поставит в РФ 9 из 13 поездов. Они могут уйти в Казахстан или Украину. А на предприятии в Крефельде - полный портфель заказов и премьера водородного поезда.

Новых "Сапсанов" больше не будет. Таково самое нашумевшее последствие ухода Siemens из России. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) лишилась поставок и сервисного обслуживания высокоскоростных поездов, которые с конца 2009 года курсируют по самому престижному в стране маршруту Москва - Санкт-Петербург. В свою очередь, железнодорожное подразделение немецкого концерна под названием Siemens Mobility лишилось одного из важнейших экспортных рынков. До нападения РФ на Украину его считали в компании весьма перспективным.

Инициаторами проекта были Владимир Путин и Герхард Шредер

В Германии сименсовская модель Velaro называется ICE, и в декабре 2004 года Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder) прокатились на одном из таких поездов по Германии. В апреле 2005 года российский президент вновь приехал в ФРГ, и тогда в присутствии двух лидеров было подписано первоначальное соглашение между РЖД и Siemens.

На его основе в 2006 году был оформлен заказ на первые 8 поездов Velaro Rus, приспособленных к эксплуатации в российских условиях. Так, они рассчитаны на холода до минус 40 градусов. Производство "Сапсанов", как их решили назвать в России, поручили головному заводу Siemens Mobility в Крефельде. Это промышленный город на Рейне на западе Германии.

В 2011 году последовал заказ на следующие 8 поездов, а летом 2019 года РЖД подписали третий контракт, теперь уже на 13 составов нового поколения ICE 3 на общую сумму в 1,1 млрд евро. Из них 4 переданы российской стороне, оставшиеся 9 теперь уже в РФ не отправят.

Вместо России "Сапсаны" могут получить Казахстан или Украина

Но их решено достроить, сообщила пресс-служба Siemens Mobility редакции экономического еженедельника WirtschaftsWoche. В компании надеются "найти им применение за пределами России". А именно: в других постсоветских странах с такой же шириной железнодорожной колеи, что и в РФ.

По мнению Марии Ленен (Maria Leenen), возглавляющей гамбургскую консалтинговую компанию SCI Verkehr, которая специализируется на железнодорожном транспорте, вполне реальным кандидатом является Казахстан: "Там и нужные деньги у государства есть, и соответствующие расстояния для высокоскоростного движения имеются". "Очень реалистичной опцией" эксперт считает также использование этих поездов в Украине после окончания войны. Они могли бы "стать частью того плана восстановления, который политики уже сейчас обсуждают".

У завода компании Siemens Mobility в Крефельде полный портфель заказов

В любом случае Siemens принял решение об уходе из России "с позиции силы", подчеркивает WirtschaftsWoche: "Мощности завода в Крефельде отлично загружены". У предприятия - полный портфель заказов, и прекращение сотрудничества с РЖД позволит ускорить выполнение некоторых из них. Например, крупнейшего, полученного от самого главного клиента, Deutsche Bahn, еще в 2011 году и рассчитанного на два десятилетия: немецкая государственная железнодорожная компания шаг за шагом заменяет сейчас ICE первых двух поколений на поезда четвертого поколения ICE 4. Пока заказаны 130 составов, но их число может вырасти до 300.

В 2021 году Siemens Mobility при годовой выручке в 9,2 млрд евро получила заказов на 12,7 млрд евро, и львиная доля из них пришлась, как всегда, именно на поезда, хотя компания производит и другую продукцию, например системы автоматизации для железных дорог. А не далее как 1 февраля 2022 года Deutsche Bahn в дополнение к заключенному в 2020 году отдельному контракту на 30 поездов ICE 3 neo заказала за 1,5 млрд евро еще 43 состава этой модернизированной версии Velaro, отличающейся, в частности, увеличенным числом дверей для ускорения посадки и особыми окнами, которые облегчают пассажирам прием сигналов сотовой связи. Заводу в Крефельде тут работы до 2029 года.

Премьера Mireo Plus H - первого водородного поезда Siemens

5 мая 2022 года на этом предприятии, основанном еще в 1898 году, состоялась особая технологическая премьера: сборочный цех торжественно покинул первый водородный поезд Siemens Mireo Plus H. В ближайшие полтора года этот предсерийный образец и систему его заправки "зеленым" водородом будут тестировать в Баден-Вюртемберге, а в 2024 году он заменит в этой федеральной земле нынешние составы с неэкологичными дизельными локомотивами на одном из тех региональных маршрутов, которые в силу особенностей рельефа трудно электрифицировать.

Таких маршрутов пока немало во многих землях ФРГ, и две из них уже в конце 2022 года начнут получать заказанные у французской компании Alstom серийные партии ее водородного поезда Coradia iLint. Его испытания успешно прошли на севере Германии еще в 2018 году, так что в этом новом многообещающем сегменте рынка железнодорожного транспорта Siemens пока отстает от своего европейского конкурента примерно на пять лет. Но если Mireo Plus H докажет свою конкурентоспособность, то завод в Крефельде имеет шансы через пару лет стать еще и центром производства водородных поездов.

В любом случае курс на декарбонизацию экономики ради защиты климата, взятый Германией и другими странами Евросоюза, открывает перед головным заводом Siemens Mobility, на котором трудятся свыше 2 000 человек, большие перспективы. Ведь этот курс предполагает усиленное развитие как высокоскоростного железнодорожного сообщения в качестве альтернативы внутригерманским и внутриевропейским автомобильным и авиационным перевозкам, так и общественного городского и пригородного рельсового транспорта.

А завод в Крефельде выпускает как раз не только высокоскоростные ICE, но и региональные или пригородные поезда Desiro, которые в России известны под названием "Ласточка". Перед Олимпиадой в Сочи Siemens поставил РЖД 54 состава Desiro Rus. Затем их производство локализовали на российских предприятиях, но немецкому концерну было поручено их техническое обслуживание, от чего он теперь отказался.

Крупнейший заказ на рыке США от корпорации Amtrak

У компании Siemens Mobility есть также крупный завод в США, в калифорнийском Сакраменто, где вот уже более 30 лет разнообразную железнодорожную технику от локомотивов до трамваев выпускают свыше 1 500 человек. Летом 2021 года этот завод получил крупнейший в своей истории заказ на 3,4 млрд долларов.

Корпорация Amtrak, лидер на американском рынке пассажирских железнодорожных перевозок, взялась за модернизацию своего сильно устаревшего парка и поручила немецкому концерну разработку, производство и техническое обслуживание 73 поездов. При этом локомотивы в большинстве своем будут дизель-электровозами, способными работать как на электрифицированных участках пути, так и в автономном режиме.

Выполнение заказа продлится до 2030 года, но первые составы должны быть готовы уже в 2024-м. После этого корпорации Amtrak предстоит решить, воспользуется ли она прописанной в контракте опцией заказать у Siemens дополнительно еще до 140 поездов. Кто знает, может быть они будут и водородными.

Источник: dw.com

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