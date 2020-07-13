Украерорух залучає довгостроковий кредит ЄБРР для підтримки ліквідності, - Владислав Криклій

Кредит на суму 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) отримає для поповнення обігових коштів Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух). Угоду про це підписали сьогодні асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та керівник Украероруху Андрій Ярмак у присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія в Міністерстві інфраструктури України.

«Світова криза через вплив пандемії – серйозний виклик для України, оскільки підтримки потребує уся сфера транспорту, і авіація – насамперед. Від її функціонування залежить розвиток багатьох галузей економіки. Висловлюємо вдячність ЄБРР - надійному партнерові України, зокрема у фінансуванні важливих інфраструктурних проєктів та підтримки підприємств галузі», – зауважив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Розрахований на три роки кредит – це вкрай необхідна і своєчасна підтримка ліквідності стратегічного підприємства, яке опинилось у надскладному фінансовому становищі через глобальну кризу галузі.

«Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат, – повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак. – Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі».

«Європейський банк реконструкції та розвитку радий підтримати давнього партнера – Украерорух – у критичний момент, що дозволить підприємству впоратися із впливом світової кризи та повернутися до нормальної діяльності в майбутньому. Це фінансування є частиною Пакету солідарності ЄБРР, основне призначення якого полягає в забезпеченні безперебійного функціонування критичної інфраструктури», – сказав заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

Украерорух, який не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування, в результаті безпрецедентної кризи галузі опинився перед загрозою втрати можливості підтримувати операційну діяльність та виконувати соціальні гарантії перед працівниками.

На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури для Держави. Необхідно забезпечувати його безперебійну роботу, щоб гарантувати належний рівень безпеки польотів в українському небі.

Аби забезпечити безперебійну роботу, Украерорух уже запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, що не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування. Проте прогнозовані втрати грошових потоків у 2020 році призведуть до дефіциту обігових коштів для фінансування діяльності протягом наступних місяців. Зауважимо, що подальший середньо- та довгостроковий прогнози для України щодо відновлення кількості польотів у повітряному просторі країни коливаються між позитивними темпами відновлення, що досягають 75 % трафіку 2019 року до кінця 2020 року, і тривалим повільним відновленням протягом 3 років.

Андрій Ярмак, керівник Украероруху: «З огляду на те, що авіаційна та суміжні галузі у розвинених економіках світу генерують до 10% ВВП країни, питання відновлення авіації є надважливим на державному рівні. Окрім того, безперебійна робота провайдера аеронавігаційного обслуговування є гарантією безпеки польотів у повітряному просторі будь-якої країни. Тож завдяки фінансовій підтримці ЄБРР можливість забезпечити повноцінне функціонування отримує не тільки державне підприємство Украерорух, але й аеронавігаційна система України та авіаційна галузь загалом».

Источник: mtu.gov.ua

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