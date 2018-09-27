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Украина будет разрабатывать системы безопасности для ядерных реакторов США

Украина будет разрабатывать системы безопасности для ядерных реакторов США

На американских реакторах установят системы безопасности, разработанные в Кропивницком.

Сегодня в Кропивницком подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между компаниями "Curtiss-Wright Corporation" (США) и "Radics LLC" (Украина), которое предусматривает выполнение совместных проектов по модернизации систем безопасности ядерных объектов США. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

Соглашение подписали вице-президент корпорации "Curtiss-Wright Corporation" Курт Митчелл и директор компании "Radics LLC" Антон Андрашов. На торжественном подписании присутствовали председатель облгосадминистрации Сергей Кузьменко, народный депутат Константин Ярынич, председатель наблюдательного совета ПАО "НПП" Радий "Евгений Бахмач, представители Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине и другие почетные гости.

"Radics LLC" была создана несколько лет назад как дочерняя компания ПАО "НПП "Радий" для работы по американским нормам и стандартам. Заключение Соглашения стало результатом плодотворного и длительного двустороннего сотрудничества. За три года специалистами ОАО "НПП" Радий " было разработано и сертифицировано программное обеспечение, которое способно модернизировать американскую систему безопасности ядерных реакторов.

В соответствии с Соглашением, американская компания будет поставлять продукцию, произведенную в Украине на базе платформы RadICS, для атомных станций, исследовательских ядерных установок и национальных лабораторий Министерства энергетики США. Одним из шагов реализации Соглашения станет предоставление украинской компанией "Radics LLC" инжиниринговой поддержки американской компании "Curtiss-Wright Corporation" по реализации процессов разработки программного обеспечения для АЭС, которая отвечает всем требованиям Комиссии по ядерному регулированию США (NRC).

Приветствуя подписантов с заключением Соглашения, Сергей Кузьменко отметил, что это важное событие не только для Кировоградщины, но и для всего государства.

Мы являемся свидетелями того, как в Украину в последнее время приходят работать крупные иностранные корпорации, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Нам очень приятно, что список этих корпораций сегодня дополняет и американская компания "Curtiss-Wright Corporation", которая подписала соглашение с нашей компанией.

Руководитель ОГА отметил, что на Кировоградщине в последние годы реализуется много иностранных инвестиционных проектов: значительные капиталовложения в отрасль машиностроения, много сделано для создания современной сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, совместно с американской компанией построены новые элеваторы.

Несмотря на это, мы можем говорить, что наша область - привлекательный регион для инвестирования в различные отрасли экономики. Убежден, что результатом этой работы будет, повышение уровня заработной платы, улучшение уровня жизни людей и социальных стандартов, - отметил Сергей Кузьменко и пожелал подписантам Соглашения достижения поставленных целей.

Официальное партнерство между компаниями "Radics LLC" и "Curtiss-Wright Corporation" для мировой атомной сообщества будет объявлено на 11 Международном семинаре по использованию программируемых логических интегральных схем на атомных электростанциях.

Ранее сообщалось, что Министрство энергетики и угольной промышленности Украины обсудили с США стратегию улучшения кибербезопасности ТЭК. Стороны обсудили возможности сотрудничества по обеспечению кибербезопасности, эффективного использования ресурсов и имплементации положений стратегии кибербезопасности, разработанной США, для укрепления кибербезопасности энергосистемы Украины.

Источник: elektrovesti.net

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