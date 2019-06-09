Украина готова к газовым переговорам с Россией - Коболев назвал условие

Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского союза.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт с "Газпромом", признав ряд его условий дискриминационными.

"Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по 300 долларов, а во втором - за 221 долларов. Но делать это они почему-то отказываются", - отметил он.

Коболев сообщил, что Украина покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по 259 долларов, во 2 квартале - по 212 долларов, июльская цена - 178 долларов.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", откажется от любых арбитражей, а не применения европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", - написал он.

Коболев привел данные по ценам импорта "Нафтогаза" из Европы. Согласно этим данным, цена в I квартале практически совпадает с ценой продажи в Европу, о которой сообщал "Газпром" в своей квартальной отчетности.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявлял, что готов предоставить скидку 25% на поставку газа для Украины. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

Источник: prm.ua

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