Украина на втором месте в Европе по доле женщин среди руководителей и предпринимателей

Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей (самозанятых). Отношение мужчин к женщинам среди руководителей юридических лиц и частных предпринимателей составило 59,5% мужчин к 40,5% женщин в 2020 году.

Об этом говорится в отчете "Женщины и мужчины на руководящих должностях в Украине: 2017-2020 годы", который ПРООН планирует опубликовать в апреле 2021 года.

Исследование продемонстрировало, что:

Руководителями и частными предпринимателями в большинстве секторов экономики, как и ранее, являются преимущественно мужчины.

Женщины преобладают в сферах "Проживание и питание", "Государственное управление и оборона", "Охрана здоровья и социальная работа", а больше всего преобладают в "Образовании" и "Деятельности домашних хозяйств как работодателей".

"За последние три года общая доля женщин на руководящих должностях в Украине выросла почти на полпроцента - до 40,48%. Это значительно выше среднемирового показателя в 29%", - говорится в докладе.

В докладе, подготовленном Украинским центром социальных данных (УЦСД) по заказу Программы развития ООН в Украине (ПРООН) и правительства Швейцарии, изучались открытые данные Единого государственного реестра юридических лиц, частных предпринимателей и общественных объединений Украины (ЕГРПОУ).

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