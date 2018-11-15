Украина получает больше природного газа благодаря изобретателям "Укргаздобычи"

В 2016-2017 годах общий экономический эффект от использования собственных изобретений и рационализаторских предложений "Укргаздобычи" составил более 410 млн грн.

Лучше всего в этом направлении поработали ГПУ "Шебелинкагаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча". Первая была признана лучшей среди других филиалов в рационализаторской, изобретательской и патентно-лицензионной работе в 2016 году. А полтавский филиал - в 2017 году.

Если брать данные в целом по предприятию, то за последние годы благодаря изобретениям и рацпредложением "Укргаздобыча" только природного газа получила больше на 300 млн кубометров. А еще - несколько тысяч тонн конденсата и сжиженного газа, бензина и нефти. Экономический эффект тоже был впечатляющим – 140 млн грн в 2016 году, 270 млн - в 2017.

"Интеллектуальная собственность - это один из видов инвестиций, который может существенно повысить эффективность добычи углеводородов, особенно на проблемных и истощенных месторождениях", - говорит начальник сектора по вопросам управления интеллектуальной собственностью УкрНИИгаз Галина Савченко.

Подтверждение ее слов - совместная работа двух подразделений АО "Укргаздобыча" - производственного ГПУ "Шебелинкагаздобыча" и научного УкрНИИгаз. Например, по итогам всеукраинского конкурса "Изобретение года" патент №85948 "Процесс извлечения целевых компонентов из углеводородного газа" был признан лучшим в номинации "Современные промышленные технологии и новая техника".

"Предложенная нами технология позволила существенно увеличить эффективность извлечения углеводородов, которые впоследствии используются в автомобильном транспорте и в коммунальном хозяйстве", – говорит один из авторов изобретения Алексей Евсеев.

Использование запатентованной технологии на Юльевском месторождении "Шебелинкагаздобычи" позволило дополнительно получить почти 3,5 тысячи тонн пропан-бутана и более 1,7 тысячи тонн сжиженного газа. Прибыль от внедрения только одного этого изобретения составила около 20 млн гривен. Компания поощрила коллектив авторов из обоих подразделений.

Еще один пример успешного сотрудничества ГПУ "Шебелинкагаздобыча" и УкрНИИгаз - участие в конкурсе Кабмина 2017 года на получение премии за разработку и внедрение инновационных технологий в отрасли.

"Мы создали свой труд на основе трех патентов на изобретения, двух объектов авторского права и результатов научно-исследовательских работ. Внедрение полученных инновационных решений в производство позволило стабилизировать добычу и дополнительно получить более 64 млн кубометров газа на Шебелинском месторождении. Оно является одним из старейших, но до сих пор остается самым крупным и уникальным месторождением Украины", - говорит один из авторов Дмитрий Когуч.

Новаторы "Укргаздобычи" - это ее гордость. По данным минувшего года, тут работает 335 изобретателей и рационализаторов. За свои уникальные инновационные разработки компания выплачивает им авторское вознаграждение.

Источник: sq.com.ua

Автор: Анна Шалахина

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