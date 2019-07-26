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Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Японию
Украина включена в список стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов, включая масло и сыр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Ознакомиться с требованиями экспортеры могут на сайте Госпродпотребслужбы.
Напомним, Украина с начала года увеличила экспорт молока и сливок на 157,5% - до около $5 млн.
С 10 января 2016 года Европейская комиссия предоставила десяти украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС.
Ранее, осенью 2015 года Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Китай.
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