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Украина продолжает ставить рекорды по закачке газа в свои ПХГ

Украина продолжает ставить рекорды по закачке газа в свои ПХГ

Подземные хранилища газа Украины продолжают наполняться с рекордным ускорением.

Буквально в начале месяца я писал о том, что за июнь в подземные хранилища газа было закачено 2,16 млрд м³ газа и суммарный объем на тот момент составил 13,54 млрд м³, что на 2,36 млрд м³ больше объема, за тот же период 2018 года. И вот, не прошло и полгода, а всего-то три недели, а мы имеем очередной рекордный отчёт по ситуации с ПХГ.

Так, по состоянию на 21 июля запасы ПХГ Украины уже составляют 15,018 млрд м³ или без малого на 1,5 млрд м³ больше озвученной ранее цифры. То есть, еженедельное наполнение хранилищ уже стабильно превышает 500 млн м³, что говорит о ежемесячном приросте на более чем 2 млрд м³.

В принципе, с такими темпами, можно говорить о результатах июля на отметке более 15,5 млрд м³, а август и сентябрь полностью закроют планируемые объемы в 20 млрд м³, которые станут одними из рекордных в истории современной Украины.

Стоит отметить, что такой объем ПХГ необходим для обеспечения Украины газом в отопительный сезон при самых худших сценариях, с учетом непростых переговоров о транзите российского газа через ГТС нашей страны в ЕС. Поступки Кремля в этом вопросе могут быть столь же непредсказуемы, сколь и безрассудны. В свою очередь, объемы в 20 млрд м³ это более чем достаточно для комфортной “зимовки”.

Собственно, с нетерпением буду ждать истории от российских СМИ о том, как Украина замерзает без российского газа.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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