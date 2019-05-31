Украина рекордными темпами заполняет подземные хранилища газа

За два месяца украинские ПХГ заполнены газом на треть, а их объемы выше прошлогодних показателей на 19%.

В этом году заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) идет поистине рекордными темпами. И это не удивительно, ведь целью этого года является вход Украины в отопительный сезон с объемами ПХГ - 20 млрд м³. И, похоже, данная цель вполне осуществима.

Так, с апреля по май запасы природного газа в наших ПХГ увеличились на 25,7% или 2,25 млрд м³. По состоянию на 25 мая объемы составляли 10,99 млрд м³ и, как вы понимаете, на сегодняшний день они уже более 11 млрд м³.

Стоит отметить, что в сравнении с объемами ПХГ на 25 мая 2018 года, показатель 2019-го превышает их на 19%!

Ежесуточно, в среднем, ПХГ Украины увеличиваются на 75-77 млн м³ газа, как благодаря импорту, ежесуточным объемом 50-55 млн м³, так и благодаря собственной добыче – более 55 млн м³ в сутки. С учетом сохранения таких показателей, к старту отопительного сезона мы не только сможешь обеспечить запасы газа в ПХГ на 20 млрд м³, но, не исключено, превысить расчетный план на лишний миллиард м³.

Собственно, как не крути, а, похоже, и в 2019-2020 гг Украина не замерзнет без российского газа.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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