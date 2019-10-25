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Украина снова увеличила прибыль от экспорта электроэнергии в ЕС

Украина снова увеличила прибыль от экспорта электроэнергии в ЕС

Украина продолжила тенденцию увеличения прибыли с продажи своей электроэнергии в страны ЕС.

Если для кого-то это станет сюрпризом, особенно в лагере адептов blackout’а Украины и необходимости закупать электроэнергию в России, то согласно данным за 9 месяцев этого года, прибыль Украины от экспорта электричества в страны ЕС увеличилась на 14,4%. Причем, доход от экспорта растет третий год подряд.

Согласитесь, для адептов blackout’а звучит диссонирующе, Украина экспортирует электроэнергию! Но, не отвлекаемся.

Так, с января по сентябрь этого года экспорт электроэнергии в Европу принёс нашей стране $271,49 млн, что на $34,105 млн больше аналогичного периода за 2018 год.

Лидером импорта украинской электроэнергии, как и всегда, оказалась Венгрия, в которую было продано электроэнергии на $167,111 млн. На втором месте Польша заплатившая $ 61,237 млн, а на третьем Молдова с поставкой на $ 32,814 млн. Остальные покупатели суммарно импортировали на $ 10,328 млн.

Собственно, вот такие, кого-то весьма сильно диссонирующие цифры. Между тем, удивительного в экспорте украинской электроэнергии, как я отметил в самом начале статьи, ничего нет и помимо полного самообеспечения, есть ещё и то, чем есть торговать.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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