Украина вошла в 5 европейских лидеров по установленным мощностям ВЭС
Украина заняла пятую позицию в списке стран Европы, на территории которых установлены ветряные электростанции за последние полгода.
Список стран-лидеров, установивших наибольшее колищество мощностей ВЭС выглядит следующим образом:
Франция 523 МВт
Швеция 459 МВт
Германия 287 МВт
Италия 286 МВт
Украина 262 МВт
Такие данные предоставляет Wind Europe.
Данные были собраны за последнее полугодие. В сообщении сказано, что совокупное количество установки новых наземных и морских ветровых мощностей увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,5 ГВт), но наземные установки были остановлены из-за серьезных проблем в Германии.
В первом полугодии на территории Европы было установлено новые ветровые электростанции с мощностью 2,9 ГВт.
Из всех европейских стран Франция имела наибольшее количество наземных установок с 523 МВт.
В скандинавских странах ветряные станции устанавливают, в основном, во втором полугодии, в летнее время. В частности, в это время больше станций устанавливают на территории Норвегии и Швеции.
Источник: elektrovesti.net