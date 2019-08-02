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Украина вошла в 5 европейских лидеров по установленным мощностям ВЭС

Украина вошла в 5 европейских лидеров по установленным мощностям ВЭС

Украина заняла пятую позицию в списке стран Европы, на территории которых установлены ветряные электростанции за последние полгода.

Список стран-лидеров, установивших наибольшее колищество мощностей ВЭС выглядит следующим образом:

Франция 523 МВт

Швеция 459 МВт

Германия 287 МВт

Италия 286 МВт

Украина 262 МВт

Такие данные предоставляет Wind Europe.

Данные были собраны за последнее полугодие. В сообщении сказано, что совокупное количество установки новых наземных и морских ветровых мощностей увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,5 ГВт), но наземные установки были остановлены из-за серьезных проблем в Германии.

В первом полугодии на территории Европы было установлено новые ветровые электростанции с мощностью 2,9 ГВт.

Из всех европейских стран Франция имела наибольшее количество наземных установок с 523 МВт.

В скандинавских странах ветряные станции устанавливают, в основном, во втором полугодии, в летнее время. В частности, в это время больше станций устанавливают на территории Норвегии и Швеции.

Источник: elektrovesti.net

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