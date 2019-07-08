Украина впервые получила партию нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу “Одесса – Кременчуг”. Танкер доставил 75 тыс. тонн нефти

В Одессу в субботу, 6 июня, было доставлено впервые в истории Украины партию нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

Партия нефти была закуплена ПАО “Укртантнафта” для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Начальник Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

“Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой крупный универсальный терминал, пропускной способностью до 25 млн. тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов”, – заявил Ткачук.

Также в администрации Одесского морского порта заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Макарова

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