Украина за год собрала 75 млн тонн зерна

Из общего объема урожая зерновых Украина экспортировала 54 млн тонн

В 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составило около 75 млн тонн, в то время как в 2018 году было собрано 70,1 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно оценке министерства, урожай зерновых составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата", — заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По данным министерства, на 10 января 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль — июнь) Украина экспортировала 32,08 млн тонн зерновых, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

На внешние рынки, в частности, поставлено: пшеницы — 15,1 млн тонн, кукурузы — 12,8 млн тонн, ячменя — 3,8 млн тонн, ржи — 5 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур — 197 тысяч тонн, что на 68,5 тысяч тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года экспорт продукции АПК из Украины составил 15,6 млрд долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом импорт достиг 3,9 млрд долларов, что на 10% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. В целом внешнеторговый баланс агропродукции составил 11,7 млрд долларов.

А экспорт украинской агропродукции в страны ЕС в январе-июле 2019 года вырос на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 4,1 млрд долларов. В основном экспортировали зерновые — 1,8 млрд долларов, масло — 921,9 млн долларов, семена масличных — 385,4 млн долларов, жмых и другие отходы пищевой промышленности — 345,5 млн долларов, мясо птицы — 117,3 млн долларов, плоды, орехи, цедру — 78,6 млн долларов.

Источник: delo.ua

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