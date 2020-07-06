Украинцам показали, как будут выглядеть новые евро: "поступят в обращение..."

Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал внешний вид обновленной купюры евро

Как передает Politeka.net, об этом сказано на официальной странице ЕЦБ в Twitter.

"Банкноты €5 и €10 первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе", - сообщают в Twitter.

Из общедоступной информации известно, что Лагард приступила к выполнению обязанностей главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, но до этого момента в оборот поступали банкноты с подписями её предшественников - Вима Дуйзенберга), Жан-Клода Трише и Марио Драги.

В Европейском центральном банке поспешили успокоить граждан и сообщили, что после выпуска новых банкнот купюры, где присутствуют подписи предыдущих глав регулятора, не утеряют своей законности и останутся легальным платежным средством.

"В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро - как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро - символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе", - прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.

Источник: gamebet.politeka.net/

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