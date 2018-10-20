Украинцам теперь доступны переводы PrivatMoney в Израиле

Украинцы смогут отправлять денежные переводы по доступным тарифам из Израиля. Об этом говорится в сообщении банка.

Как отмечается, в рамках программы расширения глобального рынка системы переводов PrivatMoney первым партнером ПриватБанка в Израиле стала компания Albercom Finance Services, агентства которой предоставили удобный доступ к системе PrivatMoney для работающих или отдыхающих в Израиле украинцев.

Как это работает?

Отправить перевод PrivatMoney из Израиля в Украину можно в любом из 35 агентств Albercom Finance Services, расположенных в крупнейших городах страны.

В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты более чем 2100 отделениях и почти в 20 000 банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка, интернет и мобильного банка Приват24.

Перевод становится доступным к выплате получателю через 5 минут после его отправки.

Чтобы получить перевод PrivatMoney в отделении ПриватБанка, получатель должен предъявить паспорт, назвать операционисту контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода, имя отправителя и страну отправления.

Контрольный номер перевода получателю сообщает отправитель перевода.

Источник: minfin.com.ua

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