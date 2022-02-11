Украинцы обязаны заполнить декларации: озвучены сроки и последствия

Украинцы, получающие доход и имеющие в собственности имущество, должны подать соответствующую декларацию в определенные законодательством сроки. Тех же, кто нарушит эти правила, ожидают штрафные санкции.

Предельные же сроки уплаты налогов установлены Налоговым кодексом (НКУ). В 2022 году это:

до 21 февраля (включительно) – для физлиц-предпринимателей ("ФОПов", но кроме избравших упрощенную систему налогообложения);

в течение 10 дней после окончания срока подачи декларации – для физических лиц, которые закрыли "ФОП" (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);

до 1 августа (включительно) – для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Что грозит за несвоевременную уплату налогов

Нарушение правил уплаты налогов предусматривает ответственность. В частности, за неуплату в течение определенных сроков, кроме штрафов и пени, примененных на основании НКУ или иного законодательства, на налогоплательщика налагается штраф в:

5% уплаченной суммы налогового долга – при задержке до 30 дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты;

10% уплаченной суммы налогового долга – при задержке свыше 30 дней.

Впрочем, есть и исключения. К примеру:

если зачисление средств с электронного счета осуществляется на следующий банковский день, указанные штрафы не применяются;

если нарушены сроки уплаты в бюджет суммы акцизного налога, то такому налогоплательщику назначается штраф в размере 10% от суммы указанного акцизного налога.

А вот за умышленную неуплату предусмотрен гораздо больший штраф. Его размер составляет 25% от суммы неуплаченного/уплаченного несвоевременного налога. А за повторную умышленную неуплату в течение 1 095 календарных дней или за просрочку уплаты сроком более 90 календарных дней штраф составит и вовсе 50%.

Источник: news.obozrevatel.com/

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