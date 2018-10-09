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Украинцы переплачивают за молоко

Украинцы переплачивают за молоко

Украинцы переплачивают за молоко из-за самой высокой в Европе ставки НДС.

Ставка НДС на молочные продукты в Украине на 15% выше европейской и составляет 20%, тогда как в Германии - 7%, во Франции - 5,5%, в Польше - 5%.

Об этом ЭП сообщила Ассоциация производителей молока.

"Если бы ставка НДС в Украине стала хотя бы на уровне Германии, то цены были бы приближенными к следующему: молоко 3,2% жирности - 24,19 гривен за кг вместо текущей 28,27 гривен за кг, масло - 176,78 гривен за кг вместо сегодняшней 206,53 гривен за кг, сыр Российский 50% жирности - 156.64 гривен за кг вместо 183 гривен за кг. Сравнение с ценами по состоянию на 05.01.18", - приводят данные в ассоциации.

Отмечается, что украинцы значительно переплачивают за жизненно необходимые продукты, поэтому вынуждены уменьшать количество молочных продуктов в рационе.

Государственная служба статистики сообщает, что в 2017 год стал годом рекордно низкого уровня потребления молочных продуктов на душу населения - 188,5 кг на человека при норме 380 кг, и показатели продолжают падать.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: молоко

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