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Украинцы при поиске работы стали требовать более высокие зарплаты

Украинцы при поиске работы стали требовать более высокие зарплаты

Теперь украинские работники хотят получать зарплаты в среднем на 16% больше, чем им предлагают. Полгода назад разница составляла 8%, передает "Сегодня" со ссылкой на данные кадрового портала rabota.ua.

Недооценивают свою работу лишь продавцы-консультанты, которым предлагают среднюю зарплату 9 606 грн в месяц. Сами же они готовы трудиться всего за 8 424 грн, или на 12% меньше. А, допустим, водителям предлагают 20 057 грн, при том, что они сами просят всего 14 449 (+38%!). Но здесь возможны и "подводные камни". Например, фирме требуется водитель со своим авто, либо текущее обслуживание служебного автомобиля (кроме заправки топливом) может быть за счет водителя.

В большинстве случаев бывает наоборот: работник хочет больше, работодатель предлагает меньше. Особенно велика разница в общепите: повар согласен на 14 384 грн, а ему предлагают 11 274 (на 22% меньше), а также для рабочих специальностей – соответственно 14 418 и 12 899 грн (на 12% меньше). Высоко себя ценят специалисты интернет-маркетинга: просят в среднем 17 034 грн, а предлагают им 15 903 (на 7% меньше).

Схожие данные и у портала work.ua. Так, по их данным, в среднем сотрудники хотят иметь в месяц 14 696 грн, а им предлагают 11 718 (-25%):

  • аграрий готов работать за 16 330 грн, но ему дают всего 13 846 (-18%),
  • на строительстве эти цифры соответственно 16 630 и 13 562 грн (-23%),
  • в продажах 16 103 и 14 048 грн (-15%)
  • у топ-менеджеров 22 478 и 19 712 грн (-14%).

Специалисты рынка труда отмечают, что последний раз такое увеличение разницы между спросом и предложением было во втором, третьем и четвертом квартале 2017 г., и связано оно с получением безвизового режима. Так, если в 1 квартале 2017 г. разница была всего 6%, то, когда Украине дали безвиз, она подскочила сразу до 20%, затем снизилась до 18%, постепенно опустилась до 12% и наконец до 8%.

По прогнозам экспертов, средняя разница между предлагаемыми и желаемыми зарплатами к концу нынешнего и в начале следующего года сократится, но внутри отдельных профессий увеличится. Более высокой оплаты станут требовать те, кто занимается физическим трудом, так как дефицит рабочих профессий станет еще большим из-за трудовой миграции и выхода на пенсию старых кадров. А вот работникам умственного труда рассчитывать на то, что им удастся "выторговать" больше, не приходится. Это подтверждают и сегодняшние данные кадровых порталов. Например, у юристов, где на одну вакансию приходится до трех соискателей, разница между спросом и предложением составляет менее 1%.

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

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