Украинцы создали компактный 3D-принтер, который печатает из любых металлов. Цена $100 000

Конструкторы из Днепра создали высокоточный 3D-принтер, который умеет печатать детали высокой сложности практически из любых металлов и сплавов. Напечатанные изделия можно использовать в медицине, авиа- и ракетостроении, автомобилестроительных отраслях и т.д.

По словам основателя компании Сергея Аджамского, аналогов устройству в Украине нет, а западные принтеры, как и отпечатанные на них детали, обходятся в десятки раз дороже.

Аджамский основал компанию ALT (Additive Laser Technology) летом 2018 года. С тех пор команде, как утверждает сам Аджамский, удалось привлечь несколько клиентов – украинские и европейские компании.

Дело в том что украинский принтер, как утверждают разработчики, позволяет в десятки раз снизить стоимость печати, повысить качество изделий, а главное – сделать технологию доступной украинскому бизнесу, мелким производствам и независимым конструкторам.

“В мире существует всего несколько компаний-гигантов – General Electric, EOS, DMG, владеющих данной технологией печати из металлов. Стоимость их 3D-принтеров исчисляется миллионами евро, использование стороннего сырья (металлического порошка) ограничено производителем, а передача технологии запрещена. Все это ограничивает массовое использование 3D-печати металлами”, – рассказывает Аджамский.

Его команда разработала собственную технологию 3D-печати и собрала принтер – дешевле и практичней. В отличие от аналогов, 3D-принтеры ALT позволяют работать с любыми металлами и даже металлическими сплавами, которые можно готовить прямо во время печати, совмещая разные порошки.

Сейчас в ассортименте ALT три принтера, которые отличаются мощностью и габаритами:

Алфа 150 – габариты печати 150х150х180мм, мощность лазера 500 Вт;

Алфа 280 – габариты печати 280х280х300мм, мощность лазера 2х500 Вт;

Алфа 500 – габариты печати 400х800х600мм, мощность лазера 4х500 Вт.

Полмиллиона за принтер

По словам Аджамского, подобное оборудование очень дорогое из-за применяемых иттербиевых лазеров и целого ряда сложнейшей автоматики. Самый дешевый аналог в Европе стоит от $500 000. Принтер ALT можно купить чуть более чем за $100 000. При этом украинское оборудование компактней и потребляет меньше мощности.

“Наш принтер легко транспортируется, его можно установить практически в любом помещении и даже офисе”, – утверждает Сергей.

Напечатать лопасти для Boeing

ALT поставляет принтеры «под ключ» – с полным комплектом вспомогательного оборудования и расходниками, а также готов консультировать по созданию макетов и проектных решений. Однако, учитывая, что потенциальных заказчиков такого дорогостоящего оборудования в Украине очень немного, компания зарабатывает и тем, что отпечатывает на заказ детали.

“По номенклатуре деталей – это, как правило, запчасти для авиационной техники, машиностроения, ядерной энергетики. В ближайшее время планируем запустить печать тазобедренных суставов для нужд нашей медицины”, – говорит Аджамский.

Например, на таком принтере можно напечатать титановые импланты костных тканей, части турбореактивных двигателей в авиации – лопатки турбин или форсунки ТРД для Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и COMAC C919, двигателей для ракет носителей и др.

Работает принтер методом послойного лазерного плавления и позволяет выплавить элемент практически любой сложности. Детали печатают из жаропрочного сплава никеля с хромом (Inconel 718) и алюминием. Также начали осваивать печать из титана и бронзы. А вообще машины позволяют печатать из любых материалов, в том числе и с драгоценных металлов, утверждает Аджамский.

Источник: elektrovesti.net

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