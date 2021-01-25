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Украинская купюра попала в список лучших банкнот мира

Украинская купюра попала в список лучших банкнот мира

Украинская банкнота номиналом 200 гривен, которая была выпущена в 2020 году, стала участником международного конкурса «Банкнота года».

Об этом сообщает пресс-служба Музея денег НБУ в понедельник, 25 января.

25 октября 2019 года в наличном обращении появится банкнота нового самого высокого номинала –1000 гривен.25 октября 2019, 15:09

«Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса «Банкнота года», который организует Международное общество банкнот (IBNS)», - говорится в сообщении.

В Музее отметили, что на победу в конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году. При этом количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот - 31 января 2021 года.

«Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса «Банкнота года» - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы», - добавили в ведомстве.

Источник: ru.slovoidilo.ua/

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Темы: деньги

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