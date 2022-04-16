Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят
Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло и на рынок труда. Какую работу сейчас чаще всего ищут люди и в каких городах ее больше всего? А что предлагают работодатели?
Сайт Jooble проанализировал активность пользователей на своем ресурсе во время войны.
Города с наибольшим количеством вакансий
Традиционно работу предлагают больше всего в крупных городах:
● Львов – более 59 000 вакансий,
● Киев – более 7 500 вакансий,
● Запорожье – более 7 500 вакансий,
● Днепр – более 1 900 вакансий.
Также в десятку городов вошли:
● Ивано-Франковск – более 1 500 вакансий,
● Винница – более 1 400 вакансий,
● Житомир – более 1 000 вакансий,
● Луцк – более 800 вакансий,
● Кропивницкий – более 800 вакансий,
● Кривой Рог – более 800 вакансий.
Самые популярные 10 вакансий от работодателей
Среди них наиболее популярны такие вакансии с такими зарплатами:
● разработчик программного обеспечения (от 8000 до 170000 грн/мес.),
● разнорабочий (от 6500 до 30000 грн/мес.),
● копирайтер (от 8000 до 40000 грн/мес.),
● менеджер по продажам (от 7000 до 72300 грн/мес.)
● водитель (от 6500 до 40 000 грн/мес.).
Так же активно ищут людей на позиции:
● оператор колл-центра (от 5000 до 30000 грн/мес.),
● консультант (от 6500 до 18000 грн/мес.),
● повар (от 6500 до 20000 грн/мес.),
● тестировщик программного обеспечения (от 8000 до 70000 грн/мес.)
● дизайнер (от 7000 до 120 000 грн/мес.).
Удаленная работа: каких специалистов ищут работодатели?
На рынке сейчас больше всего предложений об отдаленной работе для:
● разработчиков программного обеспечения,
● удаленных менеджер по продажам,
● операторов колл-центра,
● тестировщиков программного обеспечения,
● дизайнеров.
Работа, которую чаще всего сейчас ищут люди в Украине
Среди соискателей сейчас наиболее популярны такие запросы:
● водитель,
● уборщица,
● медсестра,
● продавец,
● грузчик,
● тракторист,
● охранник,
● сварщик,
● бухгалтер,
● швея.
Люди ищут работу в больших городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют многие поисковые запросы в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.
Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти вдвое с января 2022 года - на 52,2%. В то же время, запросы относительно удаленной работы уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и дальше, особенно во время войны.
Кем соискатели хотят работать удаленно?
У соискателей самый большой запрос на такую удаленную работу:
● бухгалтер,
● оператор кол-центра,
● дизайнер,
● SMM-специалист,
● юрист,
● контент-менеджер,
● маркетолог,
● переводчик с английского языка,
● копирайтер,
● тестировщик программного обеспечения.
Источник: internetua.com