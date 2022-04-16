Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло и на рынок труда. Какую работу сейчас чаще всего ищут люди и в каких городах ее больше всего? А что предлагают работодатели?

Сайт Jooble проанализировал активность пользователей на своем ресурсе во время войны.

Города с наибольшим количеством вакансий

Традиционно работу предлагают больше всего в крупных городах:

● Львов – более 59 000 вакансий,

● Киев – более 7 500 вакансий,

● Запорожье – более 7 500 вакансий,

● Днепр – более 1 900 вакансий.

Также в десятку городов вошли:

● Ивано-Франковск – более 1 500 вакансий,

● Винница – более 1 400 вакансий,

● Житомир – более 1 000 вакансий,

● Луцк – более 800 вакансий,

● Кропивницкий – более 800 вакансий,

● Кривой Рог – более 800 вакансий.

Самые популярные 10 вакансий от работодателей

Среди них наиболее популярны такие вакансии с такими зарплатами:

● разработчик программного обеспечения (от 8000 до 170000 грн/мес.),

● разнорабочий (от 6500 до 30000 грн/мес.),

● копирайтер (от 8000 до 40000 грн/мес.),

● менеджер по продажам (от 7000 до 72300 грн/мес.)

● водитель (от 6500 до 40 000 грн/мес.).

Так же активно ищут людей на позиции:

● оператор колл-центра (от 5000 до 30000 грн/мес.),

● консультант (от 6500 до 18000 грн/мес.),

● повар (от 6500 до 20000 грн/мес.),

● тестировщик программного обеспечения (от 8000 до 70000 грн/мес.)

● дизайнер (от 7000 до 120 000 грн/мес.).

Удаленная работа: каких специалистов ищут работодатели?

На рынке сейчас больше всего предложений об отдаленной работе для:

● разработчиков программного обеспечения,

● удаленных менеджер по продажам,

● операторов колл-центра,

● тестировщиков программного обеспечения,

● дизайнеров.

Работа, которую чаще всего сейчас ищут люди в Украине

Среди соискателей сейчас наиболее популярны такие запросы:

● водитель,

● уборщица,

● медсестра,

● продавец,

● грузчик,

● тракторист,

● охранник,

● сварщик,

● бухгалтер,

● швея.

Люди ищут работу в больших городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют многие поисковые запросы в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти вдвое с января 2022 года - на 52,2%. В то же время, запросы относительно удаленной работы уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и дальше, особенно во время войны.

Кем соискатели хотят работать удаленно?

У соискателей самый большой запрос на такую ​​удаленную работу:

● бухгалтер,

● оператор кол-центра,

● дизайнер,

● SMM-специалист,

● юрист,

● контент-менеджер,

● маркетолог,

● переводчик с английского языка,

● копирайтер,

● тестировщик программного обеспечения.

Источник: internetua.com

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