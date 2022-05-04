Украинский тартан стал хитом в Шотландии, - France 24

Текстильная компания Great Scot решила создать украинский тартан и пожертвовать часть вырученных средств пострадавшим от российского вторжения.

Обычно узор тартан бывает зеленого, красного, черного, синего и белого цветов. Но тартан, посвященный Украине, конечно же, желто-голубой.

Компания Great Scot продает свой «Тартан Украина навсегда» (Ukraine forever), чтобы собрать средства для жертв войны.

«Мы видели, что происходило в новостях, и, как и многие другие люди, были потрясены», — сказал Патрик Льютас, руководитель Great Scot.

Уже продано более 3,2 км ткани, и на нее есть большой спрос в Соединенных Штатах и среди украинских экспатриантов.

Источник: https://t.me/u_now/47020

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