Україна експортувала 44,7 млн тонн збіжжя

Від початку 2019/20 маркетингового року з України вже експортовано 44,7 млн тонн зернових культур. Це на 8,4 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Agravery.

За вказаний період на зовнішні ринки було поставлено 22,4 млн тонн кукурудзи; 17,5 млн тонн пшениці; 4,2 млн тонн ячменю; 5 тис. тонн жита. Також було експортовано борошна пшеничного та інших культур — 270,1 тис. тонн, що на 73,2 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, що борошномели України вже звернулися до керівництва країни з проханням обмеження експорту зерна з метою уникнення його дефіциту на внутрішньому ринку. В той же час Кабінет Міністрів України прийняв рішення обмежити експорт гречаної крупи до 1 липня.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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