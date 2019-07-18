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Україна експортувала рекордну кількість зернових

Україна експортувала рекордну кількість зернових

У 2018/2019 маркетинговому році Україна експортувала 50,4 млн тонн зернових і зернобобових культур та борошна. Це на 10,5 млн тонн більше, ніж у попередньому маркетинговому році.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики і продовольства.

На зовнішні ринки за цей період було поставлено 49,995 млн тонн зернових і зернобобових. Найбільше було експортовано кукурудзи та пшениці – 29,8 млн та 15,5 млн тонн відповідно.

Також за вказаний період було поставлено 3,6 млн тонн ячменю, 87,8 тис. тонн жита та 815 тис. тонн інших зернових та зернобобових

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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