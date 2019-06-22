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Україна купує у Швеції 70% ядерного палива

Україна купує у Швеції 70% ядерного палива

Протягом січня-квітня 2019-го року Україні імпортувала збірок для АЕС на загальну суму 45,155 млн доларів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Сьогодні”.

За звітний період Україні закупила в Швеції 35,2 тонни палива вартістю 27,7 млн доларів США, а в РФ 14,9 тонни ядерного палива на суму 17,4 млн доларів.

У березні та квітні імпорт ядерного палива в Україну не проводився. В майбутньому планується перейти на ядерне паливо вітчизняного виробництва.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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