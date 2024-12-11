Україна може дозволити експорт зброї

Коли це відбудеться і чи точно відбудеться — поки невідомо, але різні посадовці працюють над цим.

У 2024 році в бюджеті на закупівлю озброєння було передбачено $6 млрд, а українська оборонна промисловість здатна виробити на $20 млрд. Те, що Україна не здатна замовити, можна експортувати і таким чином розвивати оборонну промисловість.

Без дозволу на експорт українська оборонка буде занепадати, а виробники будуть релокуватись за кордон.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4290

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