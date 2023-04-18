Україна наблизилась до мобільного роумінгу з ЄС – Мінцифри

Рада Європейського Союзу підтримала пропозицію дозволити українцям не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей Європою, а європейським мандрівникам – в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

«Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі. Для цього Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію. Рада ЄС схвалила цю пропозицію і дала «зелене світло» для схвалення двостороннього рішення Україна-ЄС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер Україна очікує на схвалення рішення Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. «Працюємо, щоб всі умови для приєднання України до зони Roam like at home були виконані», – додали в міністерстві цифрової трансформації.

Як повідомлялось, європейські та українські оператори зв’язку у лютому 2023 року підписали нову спільну заяву-меморандум, якою продовжили на пів року домовленості про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах ЄС.

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