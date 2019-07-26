Україна опинилася в лідерах серед країн Європи за кількістю поїздок на Мальдіви

За підсумками 2018 року Україна увійшла в топ-20 країн Європи, туристи з яких найбільше відвідують Мальдіви.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Букви.

Зокрема, у 2018 році 9 722 українських туристів відпочили на курортах Мальдівських островів.

У топ також увійшли:

Німеччина – 112 109 туристів;

Великобританія – 103 977 туристів;

Італія – 88 867 туристів;

Росія – 61 931 турист;

Франція – 42 365 туристів;

Швейцарія – 32 651 турист;

Іспанія – 25 843 туристів;

Швеція – 13 127 туристів;

Голландія – 12 438 туристів;

Чехія – 11 459 туристів;

Туреччина – 11 168 туристів;

Данія – 10 629 туристів;

Україна – 9 722 туристів;

Польща – 8 699 туристів;

Португалія – 6 882 туристів.

Крім того, зростання туристичного потоку з України за підсумками минулого року в порівнянні з 2017 роком склав 17,6% і є одним з найбільших серед європейських країн. За цим показником Україна посіла 8 місце серед 32 країн Європи.

Водночас, згідно зі статистичними даними 2019 року, з січня по травень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість українських туристів на Мальдівах теж збільшилася — в цей раз на 8,3%.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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