Україна опинилася в лідерах серед країн Європи за кількістю поїздок на Мальдіви
За підсумками 2018 року Україна увійшла в топ-20 країн Європи, туристи з яких найбільше відвідують Мальдіви.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Букви.
Зокрема, у 2018 році 9 722 українських туристів відпочили на курортах Мальдівських островів.
У топ також увійшли:
Німеччина – 112 109 туристів;
Великобританія – 103 977 туристів;
Італія – 88 867 туристів;
Росія – 61 931 турист;
Франція – 42 365 туристів;
Швейцарія – 32 651 турист;
Іспанія – 25 843 туристів;
Швеція – 13 127 туристів;
Голландія – 12 438 туристів;
Чехія – 11 459 туристів;
Туреччина – 11 168 туристів;
Данія – 10 629 туристів;
Україна – 9 722 туристів;
Польща – 8 699 туристів;
Португалія – 6 882 туристів.
Крім того, зростання туристичного потоку з України за підсумками минулого року в порівнянні з 2017 роком склав 17,6% і є одним з найбільших серед європейських країн. За цим показником Україна посіла 8 місце серед 32 країн Європи.
Водночас, згідно зі статистичними даними 2019 року, з січня по травень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість українських туристів на Мальдівах теж збільшилася — в цей раз на 8,3%.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу