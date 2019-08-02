Україна отримала від Росії компенсацію за “брудну” нафту

Компанія “Укртранснафта” отримала від російської “Транснафти” частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння неякісної нафти в українську ділянку нафтопроводу “Дружба”. Про це, 31 липня, повідомляє прес-служба української компанії.

“Це, зокрема вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні”, – сказано в повідомленні.

Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору по транзиту і залежить від періоду резервування “Транснафтою” потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила “брудна” нафту, додали в “Укртранснафті”.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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