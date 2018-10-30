Україна посіла друге місце у світі за площею угідь

Мінський стартап OneSoil запустив інтерактивну карту сільськогосподарських полів.

Передає Національний Промисловий Портал.

У список увійшли 42 європейських країн і США. У OneSoil Map Україна займає друге місце за площею угідь після США: 35,9 млн гектарів при 2 млн ділянок. На третьому місці розташована Франція – 25,7 млн ​​гектарів, поділених на 7 млн ​​ділянок.

За даними компанії, в Україні найбільш активно площі засівають кукурудзою (14,8 млн га), пшеницею (5,4 млн га) і травою (4 млн га). За сукупною площею полів лідирує Одеська область (2,4 млн га). Середня площа ділянки – 17,9 га, в той час як найбільше поле досягає 2000 га.

OneSoil використовує ИИ-алгоритм для аналізу супутникових знімків, щоб детально визначити стан полів, тип вирощуваних культур, а також етап їх зростання. Також стартап дозволяє подивитися, як змінювалися поля за останні три роки: з 2016 по 2018-й.

Творці використовували дані Європейського космічного агентства, а також інструментарій від Mapbox, картографічної платформи з відкритим вихідним кодом. У базу занесені понад 60 млн угідь, система вміє розпізнавати близько 20 видів сільськогосподарських культур.

До 2019 року на карту планують додати дані з Південної Америки та Австралії. До 2020 року в планах OneSoil – охопити весь світ.

Нагадаємо, що OneSoil офіційно запустилися в липні 2017 року. У проект інвестували компанія Haxus, фонд Bulba Ventures, співзасновник EPAM Леонід Лознер і засновник Maps.me Юрій Мельниченко. Загальна сума вкладень – $500 000.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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