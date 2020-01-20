Україна поставить до Туреччини понад 500 авіаційних двигунів для ударних безпілотних систем

Протягом найближчих років запорізьке підприємство «Івченко-Прогрес» поставить до Туреччини авіаційних двигунів на суму більш ніж $ 600 мільйонів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Ці турбогвинтові та турбореактивні українські двигуни будуть використовуватися в нових ударних безпілотних авіаційних комплексах, які розробляє турецька компанія «Baykar», а також в турецьких крилатих ракетах.

З 2021 до 2030 року Україна повинна поставити до Туреччини турбогвинтові двигуни АІ-450 для оперативно-стратегічного БПЛА Akıncı та модернізовані турбореактивні АІ-25 – для перспективного безпілотного винищувача.

Akıncı – це оперативно-стратегічний розвідувально-ударний БПЛА. Він має розмах крил 20 м, а його довжина – 12,3 м. Максимальна злітна вага безпілотника становить 5500 кг. Максимальна висота польоту Akıncı становить 40000 футів (12000 м), а робоча – 30000 футів (9000 м), тривалість польоту — понад 24 години. Ці високі льотні характеристики забезпечують двигуни АІ-450Т розробки ДП «Івченко-Прогрес» із Запоріжжя. Перший випробувальний політ нового ударного безпілотника з українськими двигунами відбувся 6 грудня 2019. Akıncı пробув в повітрі 16 хвилин і зробив плавну автоматичну посадку.

«Це історичний момент для Туреччини. Всі основні системи і підсистеми на Akıncı під час польоту працювали дуже добре. Ми дуже пишаємося нашим результатом», – пояснив виконавчий директор компанії BAYRAK Халук Байрактар. Akinci планується прийняти на озброєння турецької армії вже у 2021 році.

Однією з головних особливостей Akıncı є можливість його оснащення широким спектром боєприпасів, що застосовуються у звичайній авіації. Це різні типи ракетного і бомбового озброєння.

Так, безпілотник також здатний нести на своєму на борту ракети Cirit, легкі керовані бомби MAM-L і MAM-C, а також звичайні бомби Mk.81 (113 кг) і Мк.82 (227 кг). Також Akıncı буде носієм нової крилатої ракети SOM турецької компанії Roketsan, яка здатні знищувати цілі на відстані 250 км і побудована з використанням стелс-технологій. У цій ракеті також будуть застосовуватися турбореактивні двигуни запорізького підприємства «Івченко-Прогрес».

Після Akıncı наступним перспективним проєктом для підприємства Baykar, а також українських розробників і виробників є створення ударного безпілотного винищувача. Безпілотний літак-винищувач максимальною вагою до 3,5 тонн має підійматися на висоту більш ніж 12 км і виконувати політ тривалістю до 5 годин. Управління — за допомогою супутникових систем. Маса озброєння або корисного навантаження до 1 тонни. Безпілотник повинен знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Швидкість понад 900 км на годину повинні забезпечити доопрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ від українського «Івченко-Прогрес».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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