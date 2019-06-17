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Україна повертається на ринок євро із першим випуском євробондів вперше за 15 років

Україна повертається на ринок євро із першим випуском євробондів вперше за 15 років

ЦЕ ОГОЛОШЕННЯ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТА ЙОГО КОПІЇ НЕ МОЖУТЬ РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, КАНАДІ, АВСТРАЛІЇ АБО ЯПОНІЇ, АБО БУТИ ВІДПРАВЛЕНІ У СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, КАНАДУ, АВСТРАЛІЮ ТА ЯПОНІЮ.

Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 000 000 000 євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року.

Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула 6 мільярдів євро.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

«Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску номінованих в євро єврооблігацій після 15-річної перерви. ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни. Ми повертаємось туди, куди ми належимо. Розміщення семирічних облігацій – перша визначна подія в майбутній довгий історії фінансової інтеграції в ЄС», – наголосила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили у якості організаторів транзакції.

Цей документ не є пропозицією цінних паперів для продажу в США. Цінні папери, про які йдеться в цьому документі, не можуть бути продані в Сполучених Штатах при наявності реєстрації або обставин для звільнення від реєстрації згідно з Законом США про цінні папери 1933 року, з поправками ("Закон про цінні папери"). Цінні папери, про які йдеться тут, не були зареєстровані згідно з Законом про цінні папери, і відповідно будь-яка пропозиція або продаж цінних паперів, про які йдеться тут, може бути зроблена при наявності реєстрації або обставин для звільнення від реєстрації Закону про цінні папери. Україна в особі Міністра фінансів України, що діє за дорученням Кабінету Міністрів України, не має наміру реєструвати будь-які цінні папери в США або проводити публічне розміщення цінних паперів у США.

Це повідомлення не є пропозицією цінних паперів у Сполученому Королівстві Великої Британії. Проспект емісії не було затверджено або буде затверджено у Сполученому Королівстві . Це повідомлення розповсюджується та спрямовується лише на (i) осіб, які знаходяться поза межами Сполученого Королівства або (ii) осіб, які є спеціалістами з інвестицій у значеніни статті 19 (5) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (Фінансова підтримка) ) Наказу 2005 р. ("Наказ") або (ііі) суб'єктів господарювання з високим статусом, некорпоративні асоціації та інші особи, яким вони можуть бути законно повідомлені, що підпадають під дію статті 49 (2) (a) - (d) Наказу чи ( iv) на осіб, яким може бути направлено це повідомлення без порушення розділу 21 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (всі такі особи разом називаються "відповідними особами"). Будь-яка інвестиційна діяльність, до якої стосується це повідомлення, буде доступною лише для відповідних осіб. Будь-яка особа, яка не є відповідною особою, не повинна діяти або покладатися на цей документ або будь-який його зміст.

Goldman Sachs International, який уповноважений Органом пруденційного регулювання та регулюється Адміністрацією фінансової поведінки та Органом пруденційного регулювання у Сполученому Королівстві, діє в інтересах України (в особі Міністра фінансів України, що діє за вказівками Кабінету Міністрів України) і ніхто інший у зв'язку з угодою і не несе відповідальності перед будь-ким, крім України за надання захисту клієнтам Goldman Sachs International, або за надання консультацій у зв'язку з угодою або будь-яким питанням, в цьому прес-релізі.

Источник: minfin.gov.ua

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