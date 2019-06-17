Україна повертається на ринок євро із першим випуском євробондів вперше за 15 років

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Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 000 000 000 євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року.

Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула 6 мільярдів євро.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

«Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску номінованих в євро єврооблігацій після 15-річної перерви. ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни. Ми повертаємось туди, куди ми належимо. Розміщення семирічних облігацій – перша визначна подія в майбутній довгий історії фінансової інтеграції в ЄС», – наголосила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили у якості організаторів транзакції.

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Источник: minfin.gov.ua

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