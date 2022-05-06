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Україна пропонує країнам ЄС половину своїх сховищ для зберігання газу

УУкраїна пропонує країнам ЄС половину своїх сховищ для зберігання газукраїна готова надати країнам Європи близько половини об’єму своїх підземних сховищ для створення запасу газу для проходження зимового періоду. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив за підсумками міністерського круглого столу у Болгарії, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Ми маємо час до зими, який потрібно використати для спільної закупівлі газу з альтернативних джерел і закачування його в сховища. В тому числі – українські, де ми здатні зарезервувати для наших партнерів не менше 15 млрд куб м", – сказав Галущенко.

Він нагадав, що російський "Газпром" вже припинив постачання газу Болгарії та Польщі, порушивши умови чинних контрактів.

"Болгарія і Польща – лише перші "ластівки" російської енергетичної атаки на Європу. Згідно з новим указом Путіна про "недружні держави і компанії", Росія зможе розривати контракти в односторонньому порядку в будь-який момент. Тому нам потрібно рішучими. Потрібно бути єдиними", – наголосив міністр.

Галущенко також закликав максимально зменшити використання газу для виробництва електроенергії, використовувати інші можливості генерації, в тому числі української.

"Українська енергосистема тепер є частиною об’єднаної енергосистеми Європи і ми можемо експортувати електроенергію, яка на 70% виробляється незалежною від вуглеводнів атомною генерацією та ВДЕ", – додав голова Міненерго.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, ес, Украина

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